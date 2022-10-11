升息陰霾加上美國再祭晶片管制措施，利空籠罩金融市場，引爆外資大逃殺，台灣今天股匯市同步下殺，台股重摔近600點，新台幣爆量大貶1.99角，收在31.867元。

雙十連假期間利空不斷，美國甫公布的就業數據優於預期，支撐聯準會持續升息，美股應聲下挫，加上美國商務部7日再祭晶片管制措施，衝擊市場信心。

台股在烏雲密布氛圍下，今天開盤補跌開低走低，類股齊跌，大盤終場重挫596點，終場收在13106點，勉力守住13100點整數關卡，再創2020年11月中旬以來低點。

外匯交易員指出，利空環繞導致外資出逃，今天瘋狂匯出，新台幣匯率跟著重摔，今天以31.74元開盤後，匯價迅速下挫、摜破31.8元價位，最低觸及31.899元，貶勢洶洶，台北及元太外匯市場總成交金額也爆量，高達24.18億美元。

外匯交易員也指出，市場預期美國聯準會升息腳步不停歇，美元指數重啟升勢，亞幣難以招架，只能繼續走貶。

根據央行統計今天主要貨幣對美元變動，美元指數升值0.97%，人民幣貶1.29%、新台幣貶0.62%、韓元貶1.59%，日圓也跌0.49%。