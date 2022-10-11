胡瓜（中）是乾女兒香蜜拉（右）、Alex的證婚人。（陳俊吉攝）

胡瓜乾女兒Samira香蜜拉與鑽石商老公Alex吳國彰11日在萬豪酒店補辦婚宴，席開50桌，整場花費超過500萬元，香蜜拉手上所戴的3.5克拉鑽戒超過700萬元；婚禮證婚人由胡瓜擔任，他與陳美鳳都在婚宴上發表證詞，伴娘則由小禎、楊謹華擔任。

香蜜拉、Alex在2019年登記結婚，育有3歲女兒，2人婚宴因疫情影響延期3次，香蜜拉透露今午證婚時，因為老公的誓言感動落淚，「真的很謝謝他陪在我身邊，生病時看到他都在我身旁陪我化療，那時就很想嫁給他」。

身為乾爸的胡瓜表示，「他們夫妻相處得很好，Alex是好丈夫、好爸爸，他在香蜜拉生病期間不離不棄，山盟海誓、永浴愛河這些詞都不足以形容他們的愛情，他們真的很幸福。」

小禎日前在臉書分享她與王思佳、佩甄、關穎的合照，結果遭到許多網友抨擊，其中還有Ella的媽媽，小禎說：「其實Ella之前就有傳訊息給我，我沒有講是擔心這件事成為新聞，我看到她被肉搜時也很擔心，想說完蛋了，我真的覺得不用搞成這樣」；小禎也笑說留言中很多人都說她像人妖，不止Ella媽媽，會介意嗎？她笑說：「不會啊 ，因為人妖很漂亮耶。」她也討搞笑說照片中的所有人今天都會出席婚禮，打算等會再拍一次合照，讓網友評價。