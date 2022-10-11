49歲韓國影帝李政宰主演的劇集《魷魚遊戲》紅遍全球，更一口氣奪得許多重大獎項「美國演員工會獎」、「美國廣播影評人協會獎」以及「獨立精神獎」等3座視帝獎座、艾美獎等，在國際舞台上大出風頭，傳出 《魷魚遊戲2》製作方將用三倍高額片酬，請來他回鍋，李政宰一集就賺8位數台幣，數字曝光讓網友也驚呆。

據韓國媒體《TVDaily》報導，《魷魚遊戲2》將於2023年開拍，演員們的薪資也成為熱門話題，據傳主演李政宰每一集的片酬是10億韓幣（約2221萬台幣），如果以第一季的9集數推算，李政宰可以獲得90億韓幣（約1.9億台幣）。不過《魷魚遊戲》的導演曾在採訪中提到，雖然影集獲得全球影迷的支持，也創下巨大利潤，但片酬合約都是在拍攝前簽訂，因此實際收益都讓平台賺了，並非由劇組或演員直接受益。Netflix和製作公司及演員討論後，決定將演員片酬和製作成本分開計算，確保續集的品質。

李政宰日前奪下艾美獎，沒想到剛回韓國不久，李政宰的經紀公司Artist Company發出聲明，透露李政宰9月18日返回韓國時做了PCR檢驗後，確診感染新冠肺炎，因此中斷所有工作行程，已經接受隔離治療，而與他一同參加多倫多影展的男演員鄭雨盛，檢查結果是陰性，並無大礙。目前李政宰已經痊癒，將會繼續進行原先訂下的工作。