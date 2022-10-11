阿中的國際力？民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，8月初美國眾議院議長裴洛西訪台後，他隨即在臉書喊，若自己當選市長，未來將組建城市外交隊，成立國際事務局，「讓世界走進台北」。但臉書粉專「政客爽」指出，陳時中在推動國際事務局座談會中，除了大部分時間都讀稿外，回答外國人問題重點金句竟是「Hi、Hello、Everyone、Nice to see you、Thank you」，令他不禁傻眼直呼：「是不是當台北人智商都很低啊？」

裴洛西旋風式訪台後，當時已宣布參選的陳時中趁熱度還在，喊出台北要與其他國際城市並駕齊驅，涉外事務組織架構需更制度化。一邊強化對外關係經營，一邊分享地方自治經驗。未來擔任市長，他將成立「國際事務局」，從組織面著手，整合各單位的涉外事務，提升工作深度及廣度。在台灣走向世界的同時，也讓世界走進台北。「台灣的台北、國際的台北，以全球視野創設國際事務局，增強與世界連結。​」

「我當市長，將盤整資源，深化台北與國際間的交流，向全世界傳達台灣文化之美。在既有基礎上增添軟實力，說好台北的故事，增加市民的認同與光榮感。」陳時中10日在臉書分享「把事做好EP04國際事務局」，並說這支影片彙整與國際友人社群交流時，他們提及在台北工作與生活中面對的各項困難與議題。這些外國友人即便來自不同的國家，都把這裡當成自己第二個家，想為他們做得更多，使台北成為一座友善的國際都市。

但政客爽傻眼表示，在國際上買不到疫苗、快篩的陳時中，說要推動國際事務局，是不是當台北人智商都很低啊？並做圖指出，陳時中推動國際事務局座談會，大部分時間都讀稿，回答外國人問題重點如下：「Hi、Hello、Everyone、Nice to see you、Thank you。」

網友也傻眼笑虧：「世界又不是只有英文！」、「現在國小學生英文會的片語、單字，都海放他吧？」、「一脈相傳」、「有樣學樣啊」、「只要用讀稿機就可當市長了」。