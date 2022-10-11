國民黨嘉義縣長參選人王育敏今與嘉義縣扶緣服務協會一同深入村里進行老人送餐服務。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今與嘉義縣扶緣服務協會一同深入村里進行老人送餐服務。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今與嘉義縣扶緣服務協會一同深入村里進行老人送餐服務，王育敏騎著機車協助到各家戶送餐，表示自己長期投入社會福利工作，有機會和扶緣一起為長者服務，心中充滿感動。

王育敏表示，扶緣送餐對象多為獨居或行動不便的長者，透過送餐，她騎機車深入狹窄巷弄中，了解這些地方交通並不便利，更別提大眾交通運輸，認為嘉義縣地廣人稀，要確實提升長照服務涵蓋率，就必須由縣政府扛起責任、主動出擊，找出有照顧需求的老人，並由政府組織團隊，主動提供關懷與醫療服務。

王育敏說，嘉義縣是全台高齡人口比例最高縣市，必須更加重視老人的生活品質和基本權益，許多難以自行出門的老人容易把自己關在家裡，與社會互動大幅降低，除身心狀況較難被察覺，也更容易有心智老化現象，除透過主動關懷，她也承諾未來將開設更多樂齡學習課程，並提供行動不便的長輩交通接駁。