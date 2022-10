44歲微風集團千金、策略長廖曉喬2019年閃婚圈外人,去年1月迎接首胎Tristan,今(11日)再宣布懷孕喜訊:「3+1!Tristan要當哥哥咯。」並透露這胎是女孩子。

廖曉喬是微風廣場創辦人廖偉志的掌上明珠,3年前嫁給小10歲的「投顧研究員」老公董子淳,夫妻倆於婚後2年喜迎寶貝兒子Tristan,晉升一家三口的幸福家庭。

今(11日)廖曉喬發文公開懷孕的好消息:「3+1!Tristan要當哥哥咯。」接著貼出全家福以及兒子親吻孕肚的照片,甜蜜地寫道:「善良的你一定會是個很棒的BIGBRO!媽媽和爸爸非常愛你。」至於這胎的性別,廖曉喬在文末用hashtag的方式透露是女寶。

喜訊一出,眾多演藝圈好友均送上祝福,昆凌留言:「Wow!!! Congratulations! so happy for you and your family.(哇!恭喜!太為妳和妳的家人開心了)」,剛生產的林珈安以及李詠嫻、許維恩、郭源元、夏如芝、藍鈞天等人也紛紛恭喜廖曉喬。