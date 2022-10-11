44歲微風集團千金、策略長廖曉喬2019年閃婚圈外人，去年1月迎接首胎Tristan，今（11日）再宣布懷孕喜訊：「3+1！Tristan要當哥哥咯。」並透露這胎是女孩子。

廖曉喬是微風廣場創辦人廖偉志的掌上明珠，3年前嫁給小10歲的「投顧研究員」老公董子淳，夫妻倆於婚後2年喜迎寶貝兒子Tristan，晉升一家三口的幸福家庭。

今（11日）廖曉喬發文公開懷孕的好消息：「3+1！Tristan要當哥哥咯。」接著貼出全家福以及兒子親吻孕肚的照片，甜蜜地寫道：「善良的你一定會是個很棒的BIGBRO！媽媽和爸爸非常愛你。」至於這胎的性別，廖曉喬在文末用hashtag的方式透露是女寶。

喜訊一出，眾多演藝圈好友均送上祝福，昆凌留言：「Wow!!! Congratulations! so happy for you and your family.（哇！恭喜！太為妳和妳的家人開心了）」，剛生產的林珈安以及李詠嫻、許維恩、郭源元、夏如芝、藍鈞天等人也紛紛恭喜廖曉喬。