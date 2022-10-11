百萬暢銷作家小彤華麗回歸。（馬可孛羅公關公司提供）

百萬暢銷作家小彤華麗回歸。（馬可孛羅公關公司提供）

曾被封「文壇4大天后」的百萬暢銷作家小彤，婚後淡出文壇與演藝圈近20 年，最近這位「愛情教主」帶著4本「小彤的愛情短篇系列」華麗回歸，一舉攻上暢銷書排行榜，卻被醫生診斷罹患出「有天睡醒可能會起不來」的重症，成為持有重大傷病卡的患者！

小彤11日受訪時透露，幾年前新冠疫情爆發前去歐洲參加醫學會議，竟在法國同時看到兩座巴黎鐵塔，當下她嚇了一跳，以為自己眼中風，回台後趕快就醫，經過重重檢查，3年後才確認她罹患「重症肌無力」，目前症狀主要在眼睛複視，經常到了晚上右眼就無法對焦，最近甚至因看不到而撞牆，醫生嚴正警告她如果越來越嚴重，「如果有一天突然呼吸困難或起不來，必須趕快叫救護車」。她日前有次吃了一顆藥後覺得沒效，又吃了第二顆，不料竟出現嚴重的全身肌肉跳動副作用，還被老公揶揄是「肉彈」，後來被醫生警告服藥過量也是危險行為。

她坦言肌無力會造成性慾低，但是夫妻之間要互相，「每個月還是會交1、2次功課啦。這對中年男子可能不夠，但我不能接受老公去外面解決，這是我的底線和地雷」。有銘傳及台大EMBA兩個碩士文憑的她直言，念EMBA會有很多誘惑，最容易發生外遇、換伴侶，「因為結婚時是年輕人的眼界，進去念書後的視野不一樣，你會覺得這個人好懂你、層次跟你很接近、很有成就，免不了會遇到心動的人，但還是要發乎情、止乎禮，只能心動不能行動，而且我跟老公都是自律、自制的人，婚姻能維持下去，光靠愛情不夠，一定要靠很多東西支持，例如親情、責任」。

小彤力讚有台大電機博士文憑的老公是很棒的伴侶，「他很體貼我，很懂我。找愛你懂你的人很重要，我有時候壓力大、性子急躁，會發脾氣，他知道我的缺點、了解我對自己的要求太高了，會包容我，他是我遇過最懂我的人」，她也會跟讀高二的女兒說找對象要找爸爸這種的，愛家又聰明，「但她就是不喜歡爸爸那型，她喜歡高高、帥帥、瘦瘦的韓風美男」。

小彤與老公是在她2001年讀銘傳研究所時認識，小她3歲的老公是當時的教授，她2003年結婚後淡出螢光幕以家庭生活為重，2006年產下一女，卻在2008年爆出婚姻危機。對此小彤大方表示，雷曼兄弟金融風暴時慘賠3000萬，當時夫妻曾分居台北、羅東婆家兩地，但沒有要離婚，當時剛好結婚7年遇到風浪，後來也好了，「老公很成熟、照顧家裡，我們攜手經過很多黑暗期，我對他的信賴度很高，也不擔心現在他會去踩地雷」。

小彤在90年代曾與張曼娟、張小嫻、吳淡如並列「藝文界四大天后」，她的第一本散文作品《親愛的，看招》就為她賺進500多萬元版稅，出道至今10多本書累積上百萬冊銷量，犀利幽默的談吐也成為電視節目常客，最著名的就是擔任胡瓜《非常男女》固定嘉賓，分享對愛情的見解，之後更晉升為許多綜藝、廣播節目主持人。

小彤這次將過去最受歡迎的四本愛情短篇小說重新改寫修撰，在時報出版社一口氣推出「小彤的愛情短篇系列」《當傷心落下，我為你撐傘 》、《心碎沒關係，至少我學會離別 》、《即使世界如冰雪，我也用盡全力抱緊你》和《我在時間盡頭，守候你》4本書，其中《心碎沒關係，至少我學會離別 》在預購當天就衝上排行榜冠軍！

開行銷公關公司、投資醫美診所的她，被問決定復出原因，她說之前為了女兒會考去龍山寺拜文昌帝君，結果發現香火最鼎盛的竟然是月老，她不敢相信，還願時又發現很多人，男男女女都站很久，「我發覺到愛情永遠是被矚目的重點，現在年輕人雖然談戀愛很容易，很多管道，但是他們還是不會戀愛，不知道怎麼去面對愛情的狀況，我就找了以前的作品，花了很多時間全部重新改寫，4本書改16次。雖然當時跟現在時空背景不一樣，但關於愛情從認識、交往問題都存在，只是認識的方式不一樣」。

她透露16歲的女兒，其實國三就早戀，從IG認識一個很會把妹的男生，對方會說「妳的眼睛漂亮如皎月」這種老派把妹情話，對於女兒情竇初開，她可以接受，也覺得這是人生必要功課，女兒會跟她分享，兩人相約見面時，她堅持要在家附近咖啡廳，在女兒同意下，她跟老公跟著去從旁默默觀察，「當時咖啡廳人很多，我只能坐到背對他們的位置，我就用手機全程反著看，我真的可以去當徵信社了」。後來兩人談起純純戀愛，女兒成績退步了，她就打給那個男生，一開始小男生還說侵犯隱私要告她，她跟對方談條件，因為離會考只剩半年，希望他們暫時不要聯絡、以免耽誤功課，如果能一起考上附中，之後所有交往的開銷、就算去吃五星級飯店都算她的，她最後還跟男生說她是作家小彤，「結果電話掛斷沒多久，他自己打給我， 一個國三的學生，竟然跟我說久仰久仰，瞬間覺得好油！」後來他們願意暫時分手，結果男生有考上附中，她女兒沒有，因女兒當時很迷IG，考得很不好。

她覺得讓女兒提早學習愛情很好，「我就是太晚學了，國中高中都是女校，進了大學就是跟一個學長交往，非常渣，有暴力傾向、有酒癮、花心，就是沒人叫他怎麼做愛情功課，一談戀愛就遇到渣男，所以才會悲慘10年，18歲到28歲，青春都浪費了」，但她後來很感謝對方，「沒有遇到這麼渣的男生，我不會變成兩性專家，因為久病成良醫」。她覺得談戀愛還是要遇到些挫折，才知道怎麼繼續面對，越來越成長後，才會懂會照顧你的人才是重要的。