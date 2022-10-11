日本今天(11)迎來振奮人心的消息，睽違2年多重新開放自由行旅客入境，不少台灣人等不及先衝再說。不過岡山縣一家青旅「凸屋」(Cafe & Guest House Totsuya)卻爆出老闆多年來涉嫌下藥性侵女房客，目前人已被警方逮捕，提醒國人旅遊前盡量先做好功課，否則栽入虎穴。

綜合日媒報導，48歲的武內俊晴是知名青年旅舍「凸屋」(Cafe & Guest House Totsuya)的老闆，警方在裡面搜出多位女子私密照和影像，他以酒熱情款待獨自前來的女房客，趁她們不注意在杯裡摻藥，然後硬上；此外，自2019年以來，他用同樣「奧步」闖蕩多年，還有一名受害者於2020年二次入住，都遭非禮對待。

嫌犯面對性侵罪指控矢口否認，還稱雙方是你情我願，沒有做出任何下藥動作。目前警方已將所有不雅影像沒收，積極針對通訊紀錄和住宿者名單進行調查。

許多訂房平台也在第一時間終止該旅店住宿服務，醜聞曝光後，大批網友灌爆各種可能的社交平台，紛紛痛批嫌犯為「岡山之恥」；據悉該青旅是一家結合住宿、餐飲的複合旅店，由古老私人住宅改建而成，瀏覽網路上顧客回饋，清一色都是環境優美、餐點美味、老闆大方等好評。