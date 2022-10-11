桃園市議員參選人凌濤今在臉書抨擊民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前確診卻在自主健康管理期跑了多場選務活動，質疑鄭運鵬違反防疫規定，要求桃園市衛生局開罰，晚間再度發文批評市府準州官放火不許百姓點燈，更預告明天將會繼續公布新事證。

凌濤表示，衛生局的說法難道是在打臉中央疫情指揮中心規定，自主健康管理期間「禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會等類似活動」嗎？連白紙黑字的標準都能變，人民如何適應？他更點名桃園市政府遇到鄭運鵬，白紙黑字都能放水，完美演繹什麼叫做「綠能，你不能」。

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