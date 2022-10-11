台北米其林一星餐廳、台北美福大飯店的「米香」台菜餐廳，即日起推出兩款饌星套餐，除有著重手工的經典手路菜，餐後甜點更與飯店法籍西點主廚Hugo Ravier合作推出融合西式風味的古早甜品，精選套餐每位2,800元+10%起。針對婚宴同步推出「米香‧氣派呷囍酒」專案，2022年12月30日前下訂，每桌39,800元+10%。

米香台菜餐廳主廚陳永華，承襲北投老師傅的料理手藝，盡獻寶島曼妙風味。廚藝經驗豐富的主廚，料理之路遍及日本、地中海及泰國，文化迥異的飲食習慣，成為日後料理創新的靈感來源。為迎合饕客品味嚐鮮，即日起推出的「金讚」及「尚讚」饌星套餐，其中著重手工、外型可愛的「鯉魚大蝦」，新鮮明蝦經適當摔打後增加彈性，再以手工塑型於竹炭吐司，最後綴上一片片的瓜子仁做為魚鱗，油炸後帶著金黃色澤的鯉魚躍然於盤。

此外，主廚更將故鄉「宜蘭」的美食「糕渣」與「糟餅」納入菜單。將鮮香的雞高湯搭配竹炭粉，於爐火上不斷攪拌，冷卻成凍後再切塊油炸成外酥內軟的「烏金糕渣」。另一道名點「糟餅」為選用桔餅、冬瓜條、鴨蛋、三星蔥、芝麻及豬板油等製成的傳統美食，金桔餡散發陣陣清新果香，冬瓜條讓口感更加豐富，隱身其中的豬板油及三星蔥則讓整體風味更顯香濃。

台灣寶島四面環海，時令鮮魚豐碩，主廚以當令鮮魚，刀落不斷肉的在魚身落下刻痕，於表面裹粉油炸，魚肉宛如菊花般在鍋中綻放。鮮甜肉汁輕鎖，再搭配切至條狀的洋蔥、香菇、肉絲等材料與白醋、糖等烹煮成醬汁，最後澆淋在香脆鮮美的魚肉上。在早期番茄醬還是舶來品的年代，想要一嚐酸甜的糖醋滋味，這道「飄香五柳菊花魚」絕對是首要選擇。台灣辦桌宴客的經典手路菜之一「碧綠通心河鰻捲」，這道費工耗時的料理，彰顯主人家對賓客的重視與歡迎之意。主廚將火腿、香菇等材料切條狀，逐一塞入事先去除多數魚刺的鰻魚肚，最後再與鮮蔬下鍋燴煮，鮮嫩鰻魚搭配火腿等食材，口感豐富，風味獨具。

精選菜色還有講求鍋氣火候的「米香真功夫炒飯」，將口感Q彈的台東冠軍米，搭配自製鹹豬肉，肉味香濃的鹹豬肉與米飯經鑊氣洗禮，香氣四溢，主廚特別添加炸過的台東有機黑米，香脆的台式爆米香，讓整體口感增添豐富性。除了多道台式手路菜，還有象徵百納財富的佛跳牆、米香招牌滷肉刈包、手工自製的上湯瑤柱松茸湯，以及桌邊現沖紅麴老饕牛肉湯等料理。

展現台灣人情味，分享美食創新無限。陳主廚邀請飯店的西點總主廚聯手獻藝，來自法國的主廚Hugo Ravier將廣為台灣囝仔熟知的古早味雞蛋糕，加入香草及萊姆風味，盛盤搭配以炸牛蒡絲製成的鳥巢，推出精巧可愛的「香草雞蛋糕」，入口瀰漫香草與萊姆的清香，還伴隨著熟悉的香濃奶香。另一道甜品則發想自傳統的杏仁茶油條，推出「花生磅蛋糕佐杏仁茶」，Hugo主廚選用香醇花生製成口感扎實的磅蛋糕，品嚐時淋上米香自製的清香杏仁茶，吸附茶湯的花生磅蛋糕，優雅的杏仁香氣引出香濃的花生尾韻，磅蛋糕則展現出柔和的綿密口感。

除了餐廳裡的米其林星級饗宴，針對喜慶宴客另推出「米香‧氣派呷囍酒」頂級婚宴，場地挑選擁有7.5公尺挑高優雅的九樓婚宴空間，每間宴會廳均設計有大面落地窗，白天陽光自然灑落，夜晚星辰滿天更顯優雅浪漫。宴客餐點由米香推出多道海陸宴客佳餚，道道經典的手路菜，展現主人家熱情的心意，精緻美味搭配德國百年皇家品牌 Villeroy& Boch精緻秀盤裝點，更盡顯氣質優雅。即日起至12月30日前下訂可享專業婚禮規劃、價值16,170元的蜜月客房，以及婚宴試菜優惠等，預訂指定場地，免費提供戶外露台證婚場地，專案價每桌十位39,800元+10%，用熱情的台灣味宴客。