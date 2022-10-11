新北中信特攻全隊在開季記者會上宣示爭冠決心。（新北中信特攻提供）

台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻11日舉辦開季記者會，總經理劉志威與總教練李逸驊（舊名李雲光），以及「大房東」曾文鼎等全體球員一同參與，揭曉年度主視覺以及新型態最Fun主場應援風格，宣布新賽季口號「Dream On」，李逸驊信心宣告新賽季將挑戰隊史首座冠軍。

中信特攻開季記者會選在自家主場新莊體育館舉行，總經理劉志威表示：「今年走歐陸球風就是要把『團隊、智慧、觀念』3項要素注入到球隊的DNA。而我們也將打造全新的主場應援，目標就是要讓球迷們的觀賽體驗添加更多動感應援與多元互動。」

新球季開始的特攻新莊主場將以「歐風」為基底，結合台灣的應援特色，從MC主持、DJ、應援團、PASSION SISTERS女孩以及吉祥物THUNDER 桑德，並推出「特攻得分好球應援」 等多首應援曲，將推出更多企劃與現場球迷的互動。新賽季將設立「特攻應援團」替特務們搖旗吶喊，讓球迷們在新莊主場可以無死角應援，另外，球團也邀請入圍過金曲獎最佳新人獎的饒舌歌手莫宰羊，打造球隊年度主題曲，拉近和年輕球迷的距離。

特攻努力深耕新北，新球季門票規劃上特別設置「特香應援區」，啦啦隊PASSION SISTERS會在比賽中場間到「特香應援區」，帶動球迷應援與互動，還有應援團區將由應援團長應援帶動，10月29日、30日開幕戰球迷只要購買一、二樓票券，還可獲得「應援大長巾」，體驗最有特色最FUN主場 。