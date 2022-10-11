刑事局11日表示，近期雲林、彰化、宜蘭等地因隨選舉日期逼近，競爭逐漸白熱化，警政署長黃明昭日前已多次親自南下督導查賄制暴工作，為破除地方可能的人情壓力，11日更指派刑事局副局長黃家琦與黃建榮，分赴上述3地，分別召開「查賄制暴工作會議」，並率中部打擊犯罪中心與相關外勤大隊長，拜會雲林、彰化及宜蘭地檢署檢察長，會後亦立即指派三個外勤偵查隊，各專責支援這三個選情治安重點地區，其目的即在用中央警力來支援地方，以破除地方勢力可能的干擾。

據了解，雲林、彰化與宜蘭等地，因選情激烈，警方已陸續查獲數起賄選案件。刑事局指出，未來再投入中央專責警力全力支援後，預料地檢署將能更有效的運用警力優勢，以鎖定疑似賄選目標與不法組織，並遏止暴力與境外勢力的介入，以確保選舉的公正與平順。

刑事局表示，中央專責警力除全力支援宜蘭、雲林與彰化地區檢察系統外，還規劃支援苗栗、南投等選情熱區，以協助偵辦相關敏感賄選與暴力介選案件，不僅有利確保情資來源隱密性，也更能破除地方員警的人情壓力干擾，將有助於整體查賄制暴工作的推動。

刑事局並呼籲，在選情激烈時，過去常出現幽靈人口或選舉賭盤等種種傳聞，刑事局也將同步加強偵蒐，以全力維護選舉公正性和民主價值。