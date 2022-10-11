49歲女星王思懿，因演出1998年央視版《水滸傳》潘金蓮一角爆紅，被封為「最美潘金蓮」，近日她罕見曬出與飾演「武松」的丁海峰和「武大郎」宋文華合影，勾起網友無限回憶。

王思懿先是曬出當年拍攝《水滸傳》的舊照，直呼「時光荏苒，一晃很多個春夏秋冬不復來，我們大家都還好」，而照片可看到她和「武大郎」宋文華合影，網友看了也紛紛敲碗想看武松。

隔2天王思懿果真曬出和「武松」的丁海峰和「武大郎」宋文華的同框照，還有飾演「西門慶」的李強近照，笑稱「你們要的武松丁海峰來了，這樣齊了嗎？大家雖然都在各自的事業上忙碌著，但也都挺好，尤其大朗（宋文華）老師自喝了我的“藥”更是孔武有力健步如飛，老虎面前能耍刀你們這下都放心了吧？」

王思懿罕見曬出與「武松」丁海峰(左圖右)和「武大郎」宋文華(左圖中)合影。(圖／取自王思懿抖音、鳳凰娛樂)

王思也和「西門慶」李強(右)合照。(圖／取自王思懿抖音)

雖然有人覺得她們和過去相比有差距，留下歲月痕跡，不過還是很多人認為王思懿依舊風韻猶存，性感美豔，而王思懿曾和丁海峰傳過緋聞，也有網友仍把他們湊一對，表示「嫂嫂和丁海峰有夫妻相」，她也回應「我們是朋友」，還有人詢問「嫂子：與丁海峰結了，咱又離了呢？」她也回覆「那些都是緋聞，我們是朋友」。

模特兒出身的王思懿，曾獲「台北十大模特」的稱號，之後轉戰娛樂圈，演出過《包青天》、《紅塵無淚》、《國姓爺傳奇》等知名戲劇，更在1998年演出《水滸傳》爆紅，從此打開知名度，目前已轉往大陸發展，並且定居在北京。