工讀生浩子與姚元浩衝突一觸即發。（好看娛樂提供）

台視周六實境節目《嗨！營業中》，工讀生浩子、莎莎在第2集中正式加入，收視率大幅提升、創下新高收視率，25-49女性收視飆破3，這讓日前被學長姐威脅收視率下滑就要請辭的莎莎相當得意，與浩子囂張的走來走去。

庹宗康、炎亞綸、吳映潔、姚元浩、浩子、莎莎經營的新商店，要從無到有獨立完成，最新影片「雙浩之戰一觸即發」也引發一陣討論，尤其工讀生浩子被學長姚元浩諸多糾正，包括「手腳快一點，蒜頭要剝多久？」「要求煎蛋七分熟，結果破掉賣相不好」，在擺盤時，浩子亂擺也被姚元浩指正沒有美感，種種打擊讓好脾氣的浩子不禁怒吼：「工人肚子餓就趕快給他吃就好！他哪需要你在那邊擺盤？」

姚元浩不以為意的說：「我會慢慢把浩子洗腦。」2人想法南轅北轍，究竟戰爭是否即將展開，讓我們期待第三集的精彩節目。《嗨！營業中》每周六在台視晚上8點首播、晚上10點在Netflix上架、每周日晚上8點在衛視中文台播出。