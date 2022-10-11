在某些地點掉落手機時，往往會讓人放棄撿拾、轉而直接買新機。一位網友分享自身經驗，最近他釣魚時，不慎讓買不到1個月的iPhone 13 Pro Max滑出口袋，只好釣魚完後再買一支一模一樣的手機，沒想到當晚竟接到派出所電話通知有人拾獲手機，而且外觀、功能一切正常！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他8日到嘉義朴子荷苞嶼大排釣魚時遺落手機，於是釣魚完回台中就買了一支一模一樣的手機；沒想到當晚竟接獲朴子派出所來電，警方通知有人拾獲手機，於是他馬上在隔天跑到派出所跟警方領回，「重點，它還是開機狀態，而且功能一切正常」！

原PO曬出掉落的手機和新買的手機。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO透露，警方接獲好心民眾通報遺失手機後，拔出SIM卡、通知遠傳詢問失主，才循線找到他領回手機；原PO領回手機後雖然透過警方試圖聯絡好心人，但對方沒接電話，因此也希望如果對方看到，有空的話可以聯絡原PO。

對此，許多網友紛紛回應，「下次可以跟你去釣魚嗎？」、「上次我老婆的蘋果SE2從天橋上掉下水泥地，結果只有保護殼刮傷，事實證明，真的很耐摔」、「只想問他怎麼撿的」、「應該是釣客撈魚撈到的…很幸運」、「童話般的故事金手機、銀手機！因為河中女神被你的誠實所感動所以讓你得到兩支手機」。