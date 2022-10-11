為了30元！有男子日前帶著老婆、小孩到熱炒店用餐，當他要結帳時，竟然被老闆娘多收30元，他一問之下，才發現店內有公告寫著「禁帶外食」，從外面買來給小孩喝的多多被加收費用，讓他無奈嘆「店家沒寫要多收30元啊」；對此，不少網友認為老闆娘「很不會做生意」、「很不太友善」，還有網友開玩笑表示「那是收開瓶費啦」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示日前帶老婆和2個小孩到某熱炒店用餐，吃到一半孩子吵著要喝多多，便走去附近超商買給小孩邊吃邊喝，豈料，結帳時老闆娘向他收790元，但他自己算過應該是760元才對，這時候老闆娘料他表示「攜帶外食所以多加30元」，並且指出店內牆上有告示「禁帶外食」，也表示就算飲料也算。

但是，他無奈表示，老闆娘有寫「禁帶外食」，但沒有告知要多收30元，雖然，他認為30元沒多少，但就是吞不下這口氣，也認為日後不會再去光顧這家店。

貼文一出，網友紛紛留言表示「喝個飲料也多收，好扯」、「這個不太友善」、「真的很不會做生意」、「可能生意真的不太好，只好加減收一次客的小錢，積少成多」、「想錢想瘋了」、「如果帶寶寶餵母奶不知會加多少？」、「為了硬要賺那30元」、「那是開瓶費啦」、「讓她賺30元，以後沒客人」。

不過也有網友則認為「不要帶外食不就好了？」、「先去看眼科醫生，再去熱炒店」、「店家已公告不能帶外食，如果每桌顧客還是常帶外食，你是老闆會如何做？」、「就有寫禁帶外食了，還硬要帶是不認識字嗎」、「都寫了禁帶外食啊！」。