民進黨南投縣議員參選人曾琮愷到逢甲大學檢舉，控國民黨南投縣長參選人許淑華的碩士論文涉抄襲南投市公所研究報告，民進黨參選人蔡培慧也曾開記者會，控許的論文涉嫌利用權勢壓迫下屬抄襲，逢甲學術倫理委員會11日公布審議結果，認定許的論文涉及不當引述，要求補正，未撤銷學位。曾琮愷、蔡培慧說，許暫時保住學位，但論文重大瑕疵也被校方認證。

曾琮愷表示，逢甲大學確認許淑華論文涉及32頁的「不當引述」，且要求要求許淑華應在本學期內完成學位論文修正，並送交學校備查，如果許淑華沒有在這學期結束前，將修正後的論文送學校備查，那她的論文還是存在重大瑕疵。

曾琮愷說，另有關於許淑華論文與行政院人事行政總處研習論壇，所刊登的文章〈公民社會與地方文化產業發展之研究-以南投縣茶藝文化為例〉的高度相似度部分，是否侵犯人事行政總處的著作財產權部分，也還在審查中。

蔡培慧則說，若依照台灣大學的標準來看，論文相似度若超過20％就涉嫌抄襲，許淑華的論文經比對系統是20％至70％相似，就是涉嫌，所以逢甲大學認定許的論文有爭議，提出很多要求，許淑華的論文仍有很多關卡要過。