新北市蘆洲區男子阿仔（化名）去年12月至今年3月多次以身體乾燥為由，要求幫14歲女兒擦乳液，卻藉機亂摸女兒胸部、下體，甚至多次性侵女兒，導致她懷孕，被，新北地檢署今依利用權勢猥褻罪、強制性交罪起訴阿仔。迫至醫院進行引產手術

起訴書指，阿仔女兒領有身心障礙證明，他卻多次違反女兒意願，在住家性侵對方，導致女兒懷孕，阿仔今年3月陪同女兒去診所做引產手術時，診所察覺有異，通報警方，全案才曝光。

阿仔女兒坦言，父親曾以抹乳液為由，撫摸她的私密處，甚至多次性侵她，阿仔承認曾性侵女兒，但對於抹乳液一事否認有猥褻犯行，他聲稱只是不小心擦到私密處，且先前也有獲得女兒同意。

檢方認為，阿仔女兒案發時已有13歲，正值青春期，性器官特徵逐漸成熟，阿仔就算認為女兒身體較乾燥，也應要求女兒自行保養，且阿仔沒有從小幫女兒擦乳液的習慣，2人互動難稱緊密，因此堪認阿仔在主觀上有猥褻犯意，辯詞不足採信，予以起訴。

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