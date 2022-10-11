總統蔡英文日前在國慶演說中表達與中國大陸共尋維持台海和平方法，也期待兩岸恢復交流。國民黨立委賴士葆11日透過臉書發文指出，蔡英文嘴巴喊兵戎相見不是兩岸選項，實質上厲行抗中保台政策，導致共軍在台海周邊演習成為常態。他批評，蔡英文聲稱願與北京尋找台海和平的辦法，其實只是重複口號，大家早已聽膩。

賴士葆認為，蔡政府執政數年來，兩岸關係愈走愈遠，蔡英文嘴巴喊兵戎相見不是兩岸選項，實質上厲行抗中保台政策，導致共軍在台海周邊演習成為常態，全世界都認定台海局勢空前緊張。

賴士葆進一步說，《紐約時報》本月5日報導提到「美國欲將台灣變成巨大武器庫」，不禁想問台灣曾何幾時變成武器庫與火藥庫？他直言，在兵凶戰危的氛圍下，卻未看見蔡政府有任何實質避戰謀合的具體作法。

此外，賴士葆提到，過去新冠肺炎疫情肆虐期間，小明父母曾跪求蔡政府讓孩子回家，陳時中卻說要為自己選擇的國籍負責。如今國門即將開啟，蔡英文說要逐步恢復兩岸人民交流，卻將陸港澳地區的旅客排除在外。