漢宇建設「見築館」以「回」字為設計理念，2樓栽種高2層樓的烏桕樹。(林欣儀攝)

深耕在地，積累40年建築實力的老牌建商漢宇建設，近日在台中市北屯區單元12打造一棟宛如美術館般的總部「見築館」，外觀為清水模建築，內部還有2層樓高的大樹，預計本月14日開幕，未來除是辦公場域，也將作為永久銷售中心及會館使用。

漢宇「見築館」占地528坪，為地下1層、地上4層樓建築，建築面積約1000坪。有別於一般建案的接待中心多設計華麗，漢宇建設總經理葉昱徵說，整棟建築為底層架空、橫直向開窗、自由立面的設計，透過反璞歸真的極簡風格，讓民眾感受到公司紮實的建築底蘊，樓梯間還選用實心透明玻璃磚引光入室，與環境形成自然屏障。

矗立在松竹五路、南興東路口的「見築館」，以「回」字為設計理念，1樓戶外空間採半開放設計，退縮16米樹廊、下沉式階梯呈現壯闊感，周邊並栽種80棵喬木及光臘樹，走下階梯為可提供展演空間的「見學堂」。

踏入1樓大廳，挑高逾4米的空間設有交誼空間「築誼廳」、美學廚房「饗樂軒」；走上2樓即為天井花園與展售空間，天井花園內栽種著高2層樓的烏桕樹，予人眼睛一亮的視覺感受，且可藉由戶外梯連結至1樓、3樓公司總部或屋頂花園。

葉昱徵指出，「見築館」在設計過程曾5度推翻原有主軸，團隊以充滿實驗、挑戰的精神，持續嘗試材質建構的合宜性，最後才打造出以極簡清水模搭配具有厚重感手工鑿面車溝喬治亞灰石材的建築主體，整體設計呈現光照通透感，也具備友善的流暢動線。