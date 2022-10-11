「美國聯邦眾議員聯合訪問團」來台訪問，總統府發言人張惇涵今晚表示，蔡英文總統將在明（12）日上午，於總統府接見訪問團，就台美經貿關係、區域安全等共同密切關注的議題交換意見。期待透過此行，持續深化台美友好合作關係，並為區域和平穩定和繁榮發展共同努力。

此次訪團分別由聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙、聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普，以及聯邦眾議員莫頓率領，成員另包括：聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲、以及凱希力等，共5位跨黨派聯邦眾議員。

張惇涵表示，總統府誠摯歡迎，5位眾議員分別來自「科學、太空暨科技」、「軍事」，及「情報」等關鍵委員會，成員皆是台灣長期在美國國會的堅定友人。不僅多次為台灣有意義參與國際組織發聲，也提出諸多友台議案，對台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）的支持亦不遺餘力。

溫斯卓普、沃茲和凱希力三位眾議員，去年也參與聯名致函美國政府，將台灣納入首波疫苗捐贈名單，對此，總統府也再次表達感謝之意。

張惇涵表示，第15度來台訪問的江笙，長年致力於台美科技與太空領域的合作交流；而溫斯卓普、莫頓此次來訪，也展現對區域安全的高度重視。