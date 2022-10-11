50歲林姓男子11日下午駕駛裝載砂土的曳引車在燕巢區深水路翻覆，造成車道阻塞；警消人員到場後，協助將受困的駕駛林姓男子救出，所幸僅有擦挫傷，並無大礙。警方研判，可能是裝載不牢靠及未依規定減速慢行，所以導致這場車禍。

根據監視器畫面，當時這輛曳引車沿深水路（西向東）內側快車道至肇事處，與分隔島發生碰撞後向左翻覆，當時車速很快。警員對他酒測，並無酒駕情事。

岡山燕巢警方呼籲，民眾駕駛車輛行經轉彎路段時，請減速慢行，以免發生車禍。