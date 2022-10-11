遠傳電信攜手新創團隊「啟雲科技」再展創意，於明(12)日起至10月底前，聯手推出「愛．喜嗲鹿萬聖節AR濾鏡登場」活動，歡迎民眾前往位於三創生活園區的遠傳電信「台北資訊園區門市」，只要下載「遠傳心生活」APP，即可體驗最新拍照黑科技「AR智慧拍照機器人」，用最酷炫的AR濾鏡輕鬆拍出萬聖節氛圍滿點的美照，打卡、照片上傳分享再送禮券等超實用好禮。

除了明(12)日起至10／31前往遠傳電信「台北資訊園區門市」可以免費體驗有趣的「AR智慧拍照機器人」，動動手指，南瓜、女巫帽、蜘蛛網、嚇人妝容濾鏡全到位；活動期間於遠傳電信粉絲團指定貼文的留言處，完成活動指定任務，並將AR濾鏡照片上傳分享，將能參加「特別好禮」抽獎活動，有機會獲得遠傳獨家大禮包、西堤牛排餐券等澎拜好禮。

沒辦法親臨門市的朋友，遠傳也貼心準備線上濾鏡體驗，一樣備有全家禮券、全聯禮券等超實用「活動好禮」抽獎活動、同時讓你一解萬聖節的扮裝癮。遠傳就是要讓大家開心過佳節，快揪朋友一起玩濾鏡、享好康。

遠傳「5G元宇宙加速器」第一期攜手新創成功打造元宇宙生態圈，傲人成果橫跨元宇宙、ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域等產業。在消費者面向，包含和「杰悉科技」共同打造出「FET Metaverse」虛擬電信門市，讓用戶藉由客製化的Avatar(虛擬化身)，感受沉浸的購物體驗；與「海鷹數位多媒體」共同發行首款美人魚手遊，透過5G體驗在水族館物語Fish Collector收集海洋生物，當水族館館長、招募美人魚的樂趣。這次更與「啟雲科技」展現創意，共創最新拍照黑科技「AR智慧拍照機器人」，讓民眾體驗創新AR濾鏡照相機台的樂趣。