交通部觀光局11日宣布，2024台灣燈會將在台南市舉行。市長黃偉哲得知後開心表示，2024年是台南建城400年，同時也是台灣400年；市府一直積極爭取2024台灣燈會的主辦權，如今正式獲得核定後，各局處將通力合作，全力辦好這項大活動。

市府觀光旅遊局長郭貞慧也說，此次台南市獲選2024台灣燈會的主辦城市，距離上次2008年舉辦台灣燈會已有16年。鑑於2024年是台南建城400年，因此2024台灣燈會也將以「台南400光年」為題，主展場燈區初步規畫在台南高鐵特定區，策展主軸以「綠能科技」為概念，將結合數位藝術及多媒體應用，並引進國際級的光影藝術，象徵台南展望下一個百年。

至於安平燈區，則以台南運河水域光藝展演為主，希望透過台南豐厚的文化底蘊，展現燈藝美學。

另外，市府還將積極規畫活動，串聯月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等既有的知名燈節，希望點亮南台灣，呈現有別以往的水陸聲光雙重饗宴。