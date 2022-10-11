「鐵肺歌手」鄧紫棋天生具有一副好歌喉，能飆唱許多高難度歌曲，深受華人歌迷們的喜愛，被譽為歌壇界小天后，她的緋聞也備受外界關注，鄧紫棋2010年被香港媒體拍到與林宥嘉約會，兩人還十指緊扣出席金曲獎紅毯，不料最後以分手收場，近年她與富二代造型師Mark（魏俊傑）交往，戀情一度傳出分分合合，近日卻有狗仔爆料稱鄧紫棋已經登記結婚，讓鄧紫棋透過工作室親自回應婚訊。
有狗仔拍到鄧紫棋與男友私下相處的影像，並稱鄧紫棋去年和男友Mark鬧分手，但今年8月鄧紫棋生日時又曬同框照，似乎已經冰釋前嫌，兩人也一起出席朋友的聚會，關係似乎更加親密，「聽到消息說這2人，可能已經修成正果領證了」，且判斷兩人未來將會移居上海，疑似隱婚的消息立刻掀起網友討論。
對此鄧紫棋工作室隔2小時火速回應：「什麼？解解（姐姐）領證了？我們怎麼都不知道？『疑似』報導害人不淺喔。」幽默回擊網路謠傳，許多粉絲也開玩笑回應：「啊對對對，可能是和我領的吧」、「姐姐昨天還親我」、「鄧紫棋和我在一起了，你不知道？」、「鄧紫棋在我腿上打王者我怎麼不知道她領證了」、「姐姐還在我身邊和我解釋呢」、「姐姐明明昨天還和我在親親抱抱舉高高」、「週三是我和鄧紫棋的婚禮，大家記得來捧個場」、「姐姐在我懷裡呢，你們幹嘛」。
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