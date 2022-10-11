餐飲業迎來復甦大潮，燒肉雙雄營收報喜，乾杯9月自結合併營收3.78億元，年增31.62％，改寫單月歷史次高紀錄；累計前9月營收為27.24億元，年增28.69％，其中Q3單季營收達11.31億元，更創下單季歷史新高。橘焱胡同9月自結合併營收0.68億元，年增22.79％；累計前9月合併營收4.92億元，年增11.03％，

乾杯集團表示，主要為兩岸市場營運回溫及展店效應，9月、第三季、前三季營收均創同期新高。其中台灣內需市場強勁，9月在中秋節慶帶動下，乾杯、老乾杯、和牛47三大燒肉品牌尖離峰時段均客滿，以新菜色打造的中秋限定套餐獲消費者好評，繳出亮眼佳績，並在年增13間展店效應加持下，共同拉抬台灣事業營收成長約7成。

至於中國大陸市場，乾杯表示，仍受疫情反覆與防疫限制影響，深圳疫情再起，配合防疫封控8間分店暫時停業、影響營運近一周表現，中國大陸營收月減近2成，使9月兩岸合併營收較上月衰退7.68％。

乾杯看好台灣「疫情共存」已成趨勢，同時持續擴大營運規模，於Q3進軍嘉義搶攻高端餐飲商機開出「老乾杯嘉義耐斯王子店」，月月貢獻千萬佳績挹注，「乾杯新莊宏匯店」、「黑毛屋新莊宏匯店」、「黑毛屋台南三井Outlet店」接連開幕，並在天母開創全台唯一Robbins Island澳洲和牛專門店「KANPAI CLASSIC」，皆為集團挹注強勁動能。看好Q4為餐飲旺季，乾杯集團年底前台灣預計再展一家店。

橘焱胡同看好兩岸疫情趨緩、餐飲內需市場回溫、台灣邊境開放及星宇飛機餐增加等利多，預計將加速展新店、海外拓店，擴大集團規模，並引進日系知名鰻魚飯品牌（うなぎ四代目菊川），多箭齊發，刺激集團營運成長。

橘焱胡同指出，9月受惠中秋節及餐廳內用需求強勁，台灣胡同燒肉本月營收創近三年中秋檔期新高，其他代表品牌營運表現也優於8月。「胡同商城」電商受惠於中秋送禮及居家烤肉商機，烤肉組及肉乾禮盒等商品好評熱售，帶動業績較上月顯著成長。