迎接彩虹驕傲月到來，台北喜來登以性別友善飯店響應多元認同與平等尊重，即日起至11月6日於SUKHOTHAI泰式餐廳推出6款限定甜點與飲品，以繽紛的宮廷甜點露楚、六色雞蛋糕、夢幻漸層蘇打等表達愛的多樣性，與「為愛振翅」打卡牆拍照上傳並標註店家另享四人以上平日用餐最高75折優惠。

台北喜來登即日起至10月28日則推出「彩虹巡禮」住宿專案，每人2399元起享早餐並贈送彩虹折扇與專屬小禮外，於SUKHOTHAI用餐再贈送甜點或飲料。10月28日入住則加碼送「台北彩虹觀光巴士」雙人車票，由台灣最美變裝皇后親自導覽，深度走訪彩虹專屬路線。此外，活動邀請男性專業保養品牌LAB SERIES雅男士共同合作，10月18日起消費滿6000元即可獲得明星商品旅行組，共同為愛綻放虹光。

象徵愛與希望的力量，台北喜來登館內二樓SUKHOTHAI泰式餐廳於活動期間將餐廳Logo換上「彩虹新裝」，廳內更特別打造「為愛振翅」打卡牆，綴滿如煙火般綻放的彩色羽毛牆面來呼應遊行的熱情奔放。同時將彩虹旗上的絢麗六彩融入甜品，鮮豔逼真的水果外型、精緻小巧的果漾綠豆仁是源自於泰國王室慶典裡不可或缺的傳統點心「露楚Luk Chup」。

以斑蘭葉、泰式奶茶等六種風味呈現的「泰式雞蛋糕」以繽紛花朵造型俏麗現身，以及香氣馥郁口感軟糯的「彩虹娘惹糕」等經典甜點。必嚐飲品以東南亞常見蝶豆花調製「天空之城彩虹珍奶」與「星空檸檬蘇打」，象徵自由的愛無拘無束，還有以草莓、香蕉與鳳梨為基底的「生蕉芭比」，淺啜一口感受南洋的熱帶風情，感受這場繽紛吸睛的彩虹饗宴。

乘著彩虹穿梭過去與現在，台北喜來登即日起至10月28日推出「彩虹巡禮 Peace ＆ Love」住宿專案，雙人入住豪華客房享翌日自助早餐並可獲得「彩虹折扇」與「愛與和平小袋」，於SUKHOTHAI泰式餐廳平日午餐與「為愛振翅」打卡牆合照上傳享用餐75折外，再贈送限定甜點或飲品兩份。此外，預訂10月28日入住再加碼送「臺北彩虹觀光巴士」車票2張(價值1598元)，於晚間搭乘「彩虹觀光巴士」拜訪潮流酒吧、特色夜店，彩虹熱點一次滿足，還可獲得限量「彩虹大禮包」包括限定版彩虹口罩、限量6色「彩虹應援提袋」，還有LGBTQ友善店家提供的好禮。