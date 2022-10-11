爭取連任的國民黨台中市長參選人盧秀燕，11日晚間到南屯區參加「鄉親來燕會」問政說明會，現場湧入超過500位支持群眾。(盧秀燕競選總部提供)

爭取連任的國民黨台中市長參選人盧秀燕，11日晚間與黨籍市議員參選人朱暖英，在南屯區黎明社區舉辦「鄉親來燕會」問政說明會，現場湧入超過500位民眾，盧秀燕針對捷運綠線開通、iBike三倍增等市政建設一一論述，她並牽起朱暖英的手說，她在台中市有許多女力夥伴，呼籲選民支持。

利用晚間下班時間，盧秀燕趕到黎明社區參加「鄉親來燕會」，受到現場民眾熱情歡迎，她指著活動場地內嶄新的地板與設施說，這場活動的舉辦場地是朱暖英積極爭取，她就任後指示相關單位籌措經費進行翻新，印證要市長選對人、議員選對人，城市才能持續進步。

盧秀燕接著細數她上任後的各項施政，包括捷運綠線開通等，她說，捷運通車後大幅改善南屯區的交通，她就任後也大力推動ibike倍增計畫，之前台中市的ibike站點只有300多站，現在已增加至1000站，到年底將成長至1300多站，健全的交通規畫可以讓民眾生活更便利。

盧秀燕特別懇請選民繼續支持她與朱暖英，她說，她在台中市有許多女力夥伴，協助她打拚市政，而10月14日晚間，她也將在太平區舉辦「十全十美」女力挺台灣聯合造勢活動，屆時包括彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙，以及高雄市長參選人柯志恩、嘉義縣長參選人王育敏、南投縣長參選人許淑華都將同台，邀民眾一起參加。

盧秀燕競選總幹事、立委江啟臣則說，行政院長蘇貞昌常說「有政府會做事」，這就是台中市政府的註解，從市長盧秀燕到副市長、各局處長都是扎扎實實、認真且盡全力做事，像去年疫情升溫，盧秀燕爭取里鄰長等第一線人員施打疫苗，證明盧秀燕團隊是會做事的團隊。