終於來到了後疫情時代，消費者的報復性消費又再度趁著百貨、電商的優惠檔期而開始，像最近多家百貨的周年慶已經開跑，而剛結束的雙十連假也進一步帶動了業績成長，Global Mall首波周年慶自開跑以來，光首5日業績就較去年同期成長近10%，而連假時也同樣達到了10%成長，特別在車站店，因著出遊返鄉人潮，人潮就成長逾30%、業績成長更超過25%。
Global Mall也為了延續買氣，19日前祭「一次消費享線上線下雙回饋」回饋率上看30%以外，於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店，使用GMpay綁定聯名卡單筆滿3000最高送900，四大車站店也祭出會員使用GMpay綁定聯名卡，單筆滿2000最高送600優惠，31日前還有凡會員扣iMall點數30點即可兌換抽獎序號，人人即抽即獲獎，更有機會獨得17萬元環球禮券、iPhone14等大禮，同時還可再抽價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3。
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