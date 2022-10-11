看我幹嘛？國民黨南投縣長候選人許淑華碩士論文遭控抄襲案，逢甲大學審定結果今(11日)出爐，認定論文涉「不當引述」部分，未達重大違反學術倫理情節與撤銷學位程度。消息傳來，PTT鄉民嗨喊：「小智障礙，無人能破」、「小智高掛雙殺寶座」、「民進黨想要天下烏鴉一般黑卻讓智堅更顯無能」，酸爆台大、中華大學兩個碩士學位都被撤銷的新竹市前市長林智堅。

逢甲大學審定報告指出，許淑華學位論文有227頁，而謝百傑的研究報告有32頁，兩者在內容及章節安排、論文核心包括研究動機、研究問題、研究目的、研究方法、研究發現及訪談資料分析等都有所差異。審定委員以許淑華學位論文公布在先，判定許淑華論文應屬原創，但仍存有引用瑕疵。

審定委員認定，許的論文雖涉及不當引述，但尚未達違反學術倫理情節重大程度，根據「逢甲大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，審定委員會決議「被檢舉人於本學期（111 學年度上學期)內完成學位論文修正，並送交學校備查」。

PTT鄉民開酸：「笑死，凸顯小智論文到底多誇張」、「小智哭暈在廁所」、「反觀雙撤」、「小智障礙，無人能破」、「知道小智的歷史地位多難撼動了吧」、「逢甲慘了」、「逢甲也變中共同路人」、「民進黨知道這種行為對小智是傷口撒鹽嗎」、「小智一直被鞭屍...幫QQ」。

還有人虧，「陳明通那一串到底要不要公開」、「為何中華台大就沒給小智補正的機會？」、「就你林智堅論文被雙殺，笑死」、「小智的幾乎抄整本，錯字都一樣」、「小智高掛雙殺寶座」、「抄能力者又要出來崩潰了」、「塔綠班的浮木又斷了」、「民進黨想要天下烏鴉一般黑卻讓智堅更顯無能」、「小智已在台灣歷史留名，此生值了」、「淑華怎麼跟得上小智？」、「學位能被雙殺真的前無古人後無來者」。