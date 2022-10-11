美元持續強勢，人民幣兌美元近月破7，今日在7.17水平徘徊。中國人民銀行（央行）貨幣政策司發文稱，從近年來走勢看，人民幣對美元雙邊匯率和美元指數，沒有一一對應關係，美元升值、人民幣更強的情形也曾出現過。前兩次人民幣對美元匯率「破7」後，隨市場形勢變化，匯率重新回歸7元下方，市場供求始終起著決定性作用，在市場化的匯率形成機制下，匯率的點位是測不準，雙向波動是常態，不會出現「單邊市」。

人行貨幣政策司指出，下一步人行將堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅定不移深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，更好發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器作用，進一步提高外匯市場的深度和廣度，引導企業和金融機構樹立風險中性理念。綜合施策，穩定預期，堅決抑制匯率大起大落，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人行稱，人民幣的趨勢明確，資產安全，未來世界對人民幣的認可度會不斷增強。人民幣匯率形成機制適合中國國情，經受住了多輪外部衝擊的考驗，人行積累了豐富的應對經驗，能夠有效管理市場預期，為匯率穩定提供堅實保障。