左二起雲林縣警局刑大大隊長曾順光、雲林地檢署主任檢察官吳文城、雲檢檢察長張春暉、刑事局副局長黃家琦、中打大隊長廖水池今（11日）交換雲林選舉查賄制暴等情資。（雲林縣警局提供）

距離九合一選舉倒數47天，刑事警察局副局長黃家琦今（11日）率刑事局中部打擊犯罪中心大隊長廖水池等幹部至雲林縣警察局與刑事幹部召開查賄制暴工作會議，會後立即拜訪雲林地檢署檢察長張春暉，交換選情及查賄制暴情資。

雲林縣警局指出，會中除深入研商具體查賄作法，也針對往例賄選案件不起訴或判決無罪案件分析、杜絕境外勢力介選、加強查緝假訊息、選舉賭盤影響投票結果等研討。

雲林縣警局刑大隊長曾順光表示，年底地方公職人員選舉，該局全力執行查賄制暴工作，落實主官幹部勤走動，秉持「行政中立、依法行政」原則，局長李謀旺亦親自深入分駐所、派出所與基層佐警面對面座談，鼓勵第一線同仁掌握情資嚴查賄選。

曾順光說，目前各單位均有組成機動專責查賄小組，持續嚴密情蒐，並配合雲林地檢署指揮偵辦，全力查緝各類賄選、掃蕩不法金流及選舉賭盤案件。

縣警局亦呼籲，絕不容許黑道幫派以暴力不法手段或隱身特定政黨、團體介入選舉，民眾請勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高500萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。