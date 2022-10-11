莫德納BA.1雙價次世代疫苗開打近3周，目前累計接種44.9萬劑，中央流行疫情指揮中心公布，國內首度出現2例接種次世代疫苗後死亡個案，分別為一男一女，年齡皆為60多歲，接種疫苗後1天過世。

指揮中心公布最新疫苗接種後不良事件通報，10月7日至10日新增2例莫德納雙價BA.1疫苗（次世代疫苗）接種後發生死亡之不良事件，性別為一男一女，年齡為64歲至67歲間，於接種疫苗後1日發生。

指揮中心發言人莊人祥說明，60多歲男性有癌症開刀及高血壓病史，前4劑皆接種莫德納疫苗，10月3日上午接種第5劑（第3次追加劑），當天晚上曾和親人通話，無不適症狀，隔日早上被發現在家中無呼吸心跳，經急救無效死亡，司法相驗死因為心因性休克及高血壓。

另一名個案為60多歲女性，長期有暈眩症狀，10月7日接種第4劑（第2次追加劑），隔日凌晨出現多汗、虛弱、肢體無力至急診就醫，電腦斷層發現胸部主動脈剝離，後續轉院安排住院，後送過程中心跳停止，就近送往他院急救仍不治，死因為主動脈剝離併心包填塞、高血壓。

莊人祥表示，衛生單位將協助個案家屬進行疫苗受害救濟申請，雖和接種新冠疫苗有時序上相關，但仍待衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）審議，釐清兩者是否有因果關係。

指揮中心統計，目前國內累計1568例新冠疫苗接種後發生死亡之不良事件，年齡為0個月至103 歲間，其中850例為接種AZ、524例為接種莫德納、60例為接種高端、130例為接種BNT、2例為接種Novavax、2例為接種莫德納次世代疫苗（雙價BA.1）。