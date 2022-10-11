統一時代百貨台北店的est透潤保濕乳液1+1組，價值3880元，特價1746元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的MAC粉彩暈色包裝八色眼影盤組，推薦價2000元。（統一時代百貨台北店提供）

來到了10月中，不少百貨周年慶或暖身祭都已經開跑，像統一時代百貨台北店周年慶自開跑以來，加上雙十連假助攻後，帶動了整館業績雙位數成長，現緊接於19日前推出第二波優惠，不僅推出多款秋冬彩妝保養品組合下殺3折起，還有全館指定櫃滿3000送300，持icash2.0或icash Pay支付滿3000再送200，同時若持icash Pay綁定聯名卡加碼滿3000再送100，等同行動支付最高享達20%回饋，另刷聯名卡滿5000送200、10萬送6500，還有11大指定銀行高檻滿額贈，刷6萬送500及13家銀行滿額禮，還有14日前於全館消費滿10萬即贈高級飯店住宿券。

大葉高島屋美食街改裝，帶來了bb.q Chicken韓式炸雞餐廳新櫃進駐，11月7日前享歡慶享雞餐，特價1010元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋美食街改裝，帶來了奧特拉麵新櫃進駐，11月7日前享消費滿600元贈50元折價券。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋則推出了周慶前暖身優惠，11月7日前推出刷指定信用卡滿額最高贈2000元回饋以外，同步帶來了一系列特賣會，包括12樓在14日前就有內睡衣42折起、15日至28日享居家休閒服3折起、29日至11月8日寢具雜貨2折起等主題特賣會，另11月8日前還有改裝出清特惠，各鍋具小家電、大家電等指定商品或福利品，均享4折起優惠，而22日前還有在B1中央水族廣場前的LEVI’s牛仔褲買1送1、金安德森襯衫特賣。