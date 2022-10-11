澎湃新聞報導，江西省防汛抗旱指揮部辦公室11日消息，截至11日16時，全省1萬零560座中小型水庫中有3337座水庫在死水位（指在正常運用情況下，允許水庫消落的最低水位）以下，占比31.60％。其中中型水庫8座（餘干縣神嶺水庫、楓珠湖水庫、大山水庫，玉山縣王宅水庫，鄱陽縣蜈蚣山水庫，鉛山縣豐產水庫，泰和縣縫嶺水庫，遂川縣安村水庫）、小型水庫3329座（上饒市最多，達861座）；較昨日新增34座，其中小型水庫34座（上饒市最多，達33座）。

10月11日8時，全省水庫蓄水量119.11億立米。其中，大型水庫蓄水量85.89億立米，蓄滿率71.9％，較昨日下降0.3％；258座中型水庫蓄水量20.30億立米，蓄滿率44.2％，較昨日上升0.2％；小型水庫蓄水量13.69億立米，蓄滿率22.7％，較昨日上升0.9％。

截至10月11日16時，江西全省18.36萬座山塘中有5.43萬座山塘乾涸（九江市最多，達1萬4822座），占比29.60％；較昨日增加80座（上饒市最多，達74座）。

江西省防汛抗旱指揮部辦公室介紹，10日16時至11日16時，全省無雨。11日16時，鄱陽湖星子水位7.79米，比原歷史最低水位高0.68米，較昨日上漲0.21米。11日16時，五河七站水位均低於多年同期均值。

當前，江西全省流域10平方公里以上河流斷流26條，較昨日減少5條（均在德興市，其中天然河流1條）。其餘斷流河流主要分布在贛江尾閭南支、中支、北支，南昌市（南昌縣），九江市（濂溪區、德安縣、永修縣、修水縣、武寧縣、廬山市、柴桑區），宜春市（樟樹、高安市），萍鄉市（湘東區），上饒市（萬年縣），新餘市（渝水區），贛州市（於都縣）、贛江新區等地，其中：天然乾涸河流23條。