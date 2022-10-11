俄總統普丁近日下令對烏克蘭多個城市發動密集導彈襲擊，這是俄烏戰爭以來規模和強度最大的一次導彈襲擊。軍事和戰略分析人士認為普丁此舉明顯是普丁無力扭轉戰場頹勢所做的「困獸猶鬥」，但是普丁的失敗是否會影響北京對台政策？分析人士認為確實有影響，但是北京不會放棄用武力解決台灣問題的政策，而是會做更充足的準備才動武。

《美國之音》報導說，在川普政府擔任負責戰略與軍力部署的前美國國防部副助理部長科比(Elbridge Colby)認為，俄軍攻擊烏克蘭民用設施的行為不僅與刻赤大橋被炸有關，也反映出俄軍在戰場上難以取得進展。美國前國家安全委員會歐洲事務高級主任、美國喬治敦大學國際關係學教授庫普乾(Charles Kupchan)指出，現在的局面是普丁執政20年來「最危險的時刻」，他已陷入一個「不成功便成仁」的情境。

庫普乾認為，俄羅斯在對烏戰爭中的糟糕表現也讓北京的立場變得越來越尷尬，因此「北京正在悄悄地、微妙地在自己與俄烏戰爭之間拉開距離」。德國馬歇爾基金會研究員、榮鼎集團(Rhodium Group)的中國問題專家巴爾金(Noah Barkin)指出，歐盟官員在最近與中國同行的談話中發現，中國外交官已經不再指責北約造成烏克蘭衝突，他們也明確表示俄羅斯使用核武器是完全不可接受的，這與先前的「合作無上限」、「中俄關上不封頂」的立場完全不同。

歐亞集團(Eurasia Group)高級分析師韋恩(Ali Wyne)說，現在中國官員可能私下討論中俄關係對中國來說究竟是戰略資產還是負擔。蘭德公司(RAND Corporation)高級研究員何天睦(Timothy Heath)則表示，俄羅斯因為戰場上的潰敗將會變得更加依賴中國，但如此也會削弱中國在與美國和西方世界對抗中的地位。

報導說，俄烏戰爭對中國的影響除了外交之外，也包括它的對台政策，韋恩指出，進攻台灣的軍事難度要遠遠超過俄羅斯入侵烏克蘭的難度，而解放軍自1979年未經過任何實戰考驗，此外中國也必須要實現更高的技術自給自足水平，才能吸收武統台灣所帶來的經濟懲罰。

但是，美國前國防部副助理部長科比警告說，普丁深陷烏克蘭戰爭泥沼給中共帶來的教訓不是放棄攻台，而是要做足準備。「不要以為俄羅斯在烏克蘭失敗了，中國就不會試圖進攻台灣。相反，在我看來，他們將試圖做的是擊垮台灣，不留任何機會，因為中國將確保它的行動是出其不意和壓倒性的力量，所以你必須做好準備。」