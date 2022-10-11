吳念軒劇中為夏朧討公道，相當霸氣。（衛視中文台提供）

衛視原創《仙女姐姐來我家》播出一周，夏朧飾演的仙女采竹可愛的外表和大口吃東西直率的演技擄獲許多網友的心，紛紛大讚「怎麼餅乾吃滿嘴還可以這麼可愛」、「我又戀愛了」。吳念軒飾演的王琥珀不知不覺萌生愛意，甚至還會因為邱以太飾演的帥氣土地公和仙女走太近而吃醋，本周劇情將橫跨人仙隔閡，身為人類的王琥珀想要測試仙女究竟是不是妖怪，卻意外激發出內心超Man的一面！

夏朧初到台灣時是否猶如采竹剛下凡間不知人間險惡，有沒有因為不熟台灣風俗民情被騙呢？夏朧表示，她其實沒有采竹那麼天真，在台灣已經待了一段時間的她，最喜歡台灣的「就是很安全」，而且在台灣，不管去哪裡，都會碰到很熱情的朋友。她提及前幾年去「月光海音樂節」玩，沒想到附近民宿都客滿，正在苦惱沒地方住的她，竟然遇到一位民宿的老闆娘，把她跟先生的房間讓給自己住，還讓她住兩晚，且分文未收，台灣人的熱情讓她至今印象深刻。

夏朧飾演的采竹劇中為大展現廚藝做菜給吳念軒飾演的王琥珀吃，菜刀意外插進自己後背，嚇壞凡間人類王琥珀。為了要證實采竹不是妖怪，王琥珀竟然想到法海和尚對付蛇仙白素貞的雄黃酒來測試，夏朧一連「乾杯」好幾杯，看起來酒量超好！夏朧笑說：「其實這場我沒有喝酒，酒瓶裡面都是水，我原本以為美術組可能會最後來個惡作劇放入真的酒，可是大家人很好放過我們。」

不過當天也發生意外插曲，後來吳念軒演到喝醉橋段，反而一不小心撞到夏朧的頭，力道之大害她直接腫起來，只能趕緊冰敷，對此吳念軒很不好意思地說：「不小心把仙女撞到失去法力」，而被撞的夏朧笑說，吳念軒是假喝醉，但自己的頭卻是真的痛，痛到跟宿醉一樣，令人莞爾。

劇中有一段采竹為了幫王琥珀分擔家計，沒身分證的她開心找到應徵「仙女」的工作，沒想到卻是在酒吧陪酒，引發一連串事故。為了拯救仙女，劇中「大好人」王琥珀竟也豁出去，不惜大打出手，霸氣指數破表，為了拍攝這場「打戲」，吳念軒說他看了3天泰森打拳的影片和一些韓國很帥氣的街頭打架影片，想把怒氣和在乎采竹的心融合在一起，「那天酒吧老闆還驚呼地說你怎麼打得這麼凶，但都沒有打到我。」