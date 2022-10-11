美國CBS電視台《60分鐘》（60 Minutes）台北時間10日播出中國持續威脅入侵台灣的專題報導，台積電創辦人張忠謀在節目中受訪指出，「我認為他們會節制不攻打台灣」，但如果發生戰爭，「台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀。」媒體人陳揮文今(11日)在《新聞大白話》節目強調，中國大陸如果佔領台灣，沒有理由摧毀到口的肥肉、全世界生產晶片最重要的台積電，張忠謀說不出口的那句話，是台積電會被美國摧毀。

陳揮文表示，張忠謀說台積電會被摧毀，為什麼？他是答非所問，我(60分鐘主持人)問你說如果中國大陸佔領台灣，把台積電國有化怎麼辦？你說台積電會被摧毀，這合理嗎？會被誰摧毀呢？大陸(如果)已經佔領台灣了，已經控制台積電了，把台積電國營化了，會摧毀台積電的人，一定不是大陸嘛。

「我都已經要贏了啊！我控制了全球最重要的晶片的(製造廠)台積電，我摧毀它幹嘛啊？」陳揮文強調，我費了好大工夫佔領它，我還摧毀它？我保護它都來不及了。所以，會摧毀台積電的是誰？美國的主持人應該追問張忠謀：台積電會被誰摧毀？當然是被美國摧毀嘛！

陳揮文說，怎麼可能是大陸去摧毀台積電呢？到手的肥肉我還去摧毀它？頭殼壞去？張忠謀你要把話講清楚，會被摧毀的狀況會是什麼狀況？是張忠謀說不出口的那句話。