雲林「路平志工大聯盟」3年有成，縣政府表揚路平志工。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林「路平志工大聯盟」3年有成，縣政府表揚路平志工。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為表揚路平志工，日前舉辦2022年度「雲林縣政府路平志工聯盟表揚大會」，由縣長張麗善頒發獎牌及獎狀給4特優志工（單位）、1特優特別獎及37績優志工（單位），藉此感謝並肯定志工平時在第1線默默付出，提供鄉親優良用路環境的貢獻。

雲林縣幅員廣闊，加上部分地區資源不足，透過傳統由縣府派員勘查、改善的模式，常有通報上、時程上的落差，為解決這個問題，縣府於2019年4月成立「路平志工大聯盟」，結合縣內20鄉鎮市公所及縣警察局、工務處、計畫處1999等相關人員建立LINE通報群組。

「路平志工大聯盟」為顛覆傳統的作法，志工協助巡查發現道路坑洞等問題，可自行處理排除，或於群組通報縣府再由道路主管單位派工處理，如此針對轄內縣、鄉道路面經常出現的零星坑洞修復，以及路樹、電桿傾倒、邊坡坍方、路燈不亮、水溝不通等便可即時排除改善，防止交通事故發生。

張麗善表示，路平、燈亮、水溝通，是雲林縣府一直以來的施政方針。過去3年多來所有志工夥伴盡心盡力，一發現路面有坑洞，立刻通報進行填補，維護鄉親生命安全，這是相當大的功德，也由於各位志工的無私付出，使雲林縣道路平整度提升，讓鄉親回家的路更安全，她代表鄉親向每一名受表揚的志工致上最高敬意。

張麗善進一步感謝20鄉鎮市村里長、代表、各界社會人士及雲林縣警局各分局加入「路平志工大聯盟」，目前聯盟志工約450人，無論是透過1999或志工發現路面有坑洞，只要通報到群組內，警察同仁第1時間就會到現場擺放交通錐，做簡易交通維護設施。

志工也會主動在第1時間把個案處理好，如果有漏掉或坑洞太大，則由工務處或各鄉鎮市公所的開口契約廠商處理，最遲在24小時內補平，提供民眾安全的道路。今年度特優志工通報次數達30至40次之多，平均每個月協助縣府處理3處的道路改善，成效相當顯著，期望藉由路平志工聯盟表揚大會，號召更多人加入志工行列，進而推廣公共通行環境整體改善。

2022年度雲林縣政府路平志工聯盟表揚，4特優志工（單位）、1特優特別獎及37績優志工（單位）名單如下：4特優志工（單位）有古坑鄉永光村長賴茂行、口湖鄉埔北村長蔡溪煌、警察局警員李重義、雲林縣政府1999。1特優特別獎為蓮心關懷協會補路志工隊。

37位績優志工（單位）：古坑鄉公所、口湖鄉公所、四湖鄉公所、台西警察分局、虎尾警察分局、斗六市保庄里長張帛絃、莿桐鄉四合村長蔡見成、莿桐鄉六合村長曾秀華、古坑鄉新庄村長賴世榮、斗南鎮鎮民代表彭新銘、古坑鄉華南村長余明軒、古坑鄉華山村長李國和、古坑鄉桂林村長黃煌儀、古坑鄉樟湖村長林政國、古坑鄉麻園村長劉義岳、麥寮鄉麥豐村長吳子瑋、西螺鎮廣興里長廖振毅、西螺鎮埤頭里長李美玲、口湖鄉梧南村長李清南、口湖鄉湖東村長蘇四郎、口湖鄉蚵寮村長林彥銘、四湖鄉鄉民代表蔡淑薇、斗六分局林內分駐所警員鄧世昌、斗南分局大埤分駐所警員李思嫻、斗南分局大埤分駐所警員賴禹誠、台西分局麥寮分駐所警員溫捷恩、台西分局崙豐派出所警員林靖恩、台西分局麥寮分駐所警員蔡侑璋、北港分局蔦松派出所警員黃志青、北港分局口湖分駐所警員王鉦耀、台西分局四湖分駐所警員林俊佑、台西分局四湖分駐所警員蔡嘉偉、台西分局飛沙派出所警員張君瑋、虎尾分局埒內派出所警員楊淵至、虎尾分局埒內派出所警員沈宗坤、西螺派出所警員駱畊豪、西螺派出所警員塗鈺。