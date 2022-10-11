許多人找另一半時都會希望對方經濟狀況優渥，不過有時就算如此，也可能因為其他因素分開。一位女網友表示，她學生時期開始和前男友交往，原本對方是100分暖男，沒想到畢業加入某科技大廠後，前男友因為長期加班、壓力大變的很易怒，還常常不顧她在睡覺硬上，最後兩人分手收場結束6年感情。沒想到2個月後前男友竟藉故邀了一群大學友人向她求婚，讓她超傻眼。

原PO在Dcard發文表示，前男友進了某上市科技大廠後變的易怒，有時回家髒襪子丟沙發、吃完便當盒不收，她好聲好語提醒，結果對方情緒大爆發；她一個人住院時，只有上班的同事能半夜到醫院陪伴她；最誇張的是，前男友甚至會在半夜她睡覺時，自己對著她宣洩壓力，「好幾次我下體都弄傷還感染」。

原PO說明，後來她決定在男友硬上她時，不給任何回應、冷冷的看著，「他怪罪我害他變的會慌張，很快就結束，然後怪罪我說沒有女人味，變的很冷感，說我不能履行女友的責任」，要求讓他叫雞解決，讓原PO決定果斷放手、斷絕聯絡。

沒想到2個月後，前男友請兩人的共同學長約原PO吃飯，趁機帶著一群大學友人突然出現，就這樣下跪求婚，雖然現場氣氛浪漫、畫面感動，但原PO的新男友也在停好車後出現，讓她尷尬得趕緊帶新男友逃離現場。結果前男友開始造謠說她偷人，「我真後悔沒有早點清醒，白白浪費6年在這樣的男人身上」。

對此，許多網友紛紛回應，「斷聯2個月還有辦法厚著臉皮求婚，這是什麼邏輯我看不懂」、「還好妳跟他分手了，不然等得性病就太晚了」、「很佩服你的勇氣跟果斷，如果真的覺得不適合早點分開吧」、「這男的智商是不是100%都用在工作了」。

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