本土劇美魔女鄭仲茵和前夫陳冠霖育有1女黛拉，近日她帶著女兒上節目，這是她第一次讓女兒在幕前曝光，已長得亭亭玉立的黛拉，瞬間就吸引網友的目光，大讚她好正啊。

鄭仲茵近日帶著女兒一起上節目《我就問 你正常嗎?》，並首度讓她在螢幕前亮相，只見19歲的女兒有著超過170公分的高挑身材，一雙逆天大長腿相當吸睛遺傳媽媽的好基因，外型相當亮眼。

而網友見狀也大讚女兒超正，和鄭仲茵站一起根本像姐妹，她也自豪誇女兒比她美，「女兒像媽媽都超漂亮」、「妳的基因太好了」、「根本不像母女是姐妹吧」，且因為女兒比她高，還要仰頭說話，讓她笑稱脖子好酸，還有人直呼「跟爸爸超像的」。

黛拉平時有在經營抖音帳號。(圖／取自黛拉抖音)

其實，黛拉平時有在經營抖音帳號，會分享一些生活日常和歌曲cover影片，4個月左右已累積1萬多名粉絲追蹤，而鄭仲茵之前也曾透露女兒多才多藝，很喜歡表演，不僅是學校吉他社社長，更靠網路教學影片自學吉他，還在學校歌唱比賽以自彈自唱拿下第一名，因此如果她想出道，雖然沒有很贊同，但也不反對，會尊重女兒的決定。