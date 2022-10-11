南韓健身網紅姜恩熙（Kang Eun hee）今年28歲，在Instagram擁有13.4萬粉絲，時常透過社群平台分享健身模樣和生活日常，巨大的肌肉和深邃五官讓人印象深刻，近日她Cosplay日本動漫《鬼滅之刃》的熱門人物「彌豆子」，被網友轉發照片到「爆廢公社」社團，極大的反差感掀起網友熱議。

健身網紅姜恩熙近日在Instagram上曬出一組Cosplay「彌豆子」的照片，內文寫下「彌豆子肌肉ver.」，照片中可以看到姜恩熙十分用心，從頭到腳都完美還原動漫中的人物造型，嘴中還叼著竹子，相似度高達百分之九十，不過唯一不同的是動漫中彌豆子身形嬌小瘦弱，姜恩熙則擁有如巨石般的肌肉，健碩的大腿肌幾乎要比腰圍還寬，她自豪的展現二頭肌線條，宛如金剛芭比的身材讓網友看傻。

對這版彌豆子，許多網友驚呼：「會讓孩子留下陰影！」、「讓你直接見阿彌陀佛的彌豆子」、「被掃到應該變成彌留子了吧」、「這不科學」、「什麼水之呼吸、火之呼吸都沒用，一拳下去讓你沒了呼吸….」、「物理超度」、「我賭她一拳就能打死我」、「這種體格的彌豆子連鬼王都不是對手」、「連鬼都怕彌豆子！看來鬼直接被收服升天」。

姜恩熙雖然擁有健壯體格，但她平時仍有少女心，時常會曬出穿著裙子與可愛裝扮的照片，過去她曬出比基尼照，身材樣貌完全現形，可以看到除了四肢肌肉線條明顯，腹部還有八塊腹肌，健美身材連男性都自嘆不如。