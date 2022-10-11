大陸《人民日報》健康用戶端11日報導，繼內蒙古自治區呼和浩特市9月28日報告出現Omicron首例BF.7本土新冠感染者之後，目前大陸至少有5地發現Omicron新變異株BF.7。對此，疾控專家表示，科學佩戴口罩可以有效減少BF.7交叉感染，降低傳播風險，阻斷疫情擴散蔓延，也是最簡單、最方便、最經濟的防控措施。

深圳：首次檢出BF.7變異株

深圳11日發布發出通報，10月8日0時-10日24時，深圳累計報告本土病例46例，其中32例為市外、省外來（返）深人員輸入關聯。深圳市疾控中心對全市9日以來的所有病例均進行了病毒基因組序列比對分析，測序結果顯示，大多數個案感染毒株為BF.7、BA.2.76和BA.2.2變異株，其中BF.7變異株為深圳首次檢出。

通報中提到，為監測排除來（返）深人員的疫情輸入風險，深圳即日起對所有來（返）深人員實行「三天三檢三不」，所有來（返）深人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，抵深後核酸檢測執行三天每天一檢測，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，謝絕訪客。

所有新增病例均已轉送至市第三人民醫院應急院區隔離治療，目前情況穩定，流調溯源、密接隔離等工作正在進行中。

雖然目前深圳所有個案均在發病初期被及時發現，疫情發生大規模爆發的風險較低，全市疫情防控形勢總體可控。但是當前全球新冠肺炎疫情仍處於高位，深圳持續面臨著境外疫情輸入和國內中高風險區疫情傳播的風險壓力，特別是十一假日結束後外出旅行人群集中返深，新增病例呈現「多點輸入、局部聚集」的特點，疫情防控形勢十分嚴峻複雜。

內蒙古：呼和浩特首例發現，關聯烏蘭浩特

9月29日，呼和浩特市首次通報，本輪疫情首例確診病例屬於新冠病毒Omicron變異株BF.7進化分支。截至10日24時，呼和浩特市現有確診病例885例、無症狀感染者3070例。

內蒙古自治區烏蘭浩特市9日也通報，從6日至9日14時，烏蘭浩特市累計發現新冠肺炎本土確診病例1例、無症狀感染者7例。經基因測序，本輪疫情病例感染的新冠病毒屬於OmicronBF.7進化分支，與呼和浩特市自9月28日出現首例確診病例的疫情高度同源。

山東：煙台報告感染者10例，主要為BF.7

山東煙台10日通報，4日以來煙台市本輪本土疫情累計報告陽性感染者10例，主要為省外返煙人員及其關聯人員。經流調溯源，源頭明確、鏈條清晰，病毒基因測序主要為Omicron變異株BF.7，與省外相關病例高度同源。

廣東：存在路人不戴口罩「隔空」傳染，專家強調戴好口罩

廣東韶關市政府9日通報，韶關市此輪疫情主要有兩條傳播鏈，分別由Omicron變異株BF.7進化分支和BA.5.1.7在傳播。

廣東韶關疾控中心副主任李書劍在發布會介紹，BF.7進化分支較其他毒株，具有更強的傳染力、擴散性及逃逸性，極易造成大面積傳播，疫情處置、控制難度較以往成倍增加。且感染者中，無症狀患者和輕症患者居多，因此很容易「潛行」在人群中。

近期深圳在流調過程中發現，不少病例是由於不正確佩戴口罩而發生「隔空」感染。深圳某市民在外地旅遊返深後確診，基因測序結果為BF.7變異株。初步流調顯示，該病例與路邊行人相遇時因兩人均未戴口罩，導致行人感染。目前該外地返深市民已造成多例後續關聯感染個案，帶來較大傳播風險，不排除後續出現新增陽性個案的可能。