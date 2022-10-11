大陸疫情在連假後有升溫趨勢，為了避免感染者暴增，官方已宣布各區加強核酸檢測的作業。男星黃曉明近日排隊做核酸，把全身包得密不透風，民眾都沒有發現他的存在。

黃曉明10日在微博發文：「正在海邊做核酸，幸運地排到了頭管，景是真的美，風也是真的大」此外，隨著秋冬的逼近，黃曉明不忘叮嚀粉絲要多加點衣服，好好保重身體。

照片中，黃曉明穿得一身黑，還戴上像防毒面具的面罩，整個人包得密不通風，只有露出脖子和手背，所以排隊的民眾都沒有認出他的身分，因此，黃曉明可以像個平凡人般放鬆做自己，對著鏡頭比出讚、勝利等手勢。

黃曉明包緊緊，不輕易讓外界發現他的身分。（圖／微博@黃曉明）

許多網友打趣的留言：「怎麼有人持核酸搶劫」、「你最近有點搞笑」、「誰能認出你來算他牛」、「外星人打卡人類核酸景點」、「全副武裝也抵擋不了你的帥」、「做核酸的小哥哥小姐姐說：這是我離黃曉明最近，但又最遺憾的一次，看到了本人好像又沒看到。」。

除了做核酸，黃曉明也利用空檔回老家，今（11日）PO陪姥姥吃飯的照片，孝順的他還親自餵長輩，相當貼心。內文中，黃曉明透露二姨煮的菜色沒變，一樣是他印象中的童年好滋味，幽默地說：「弟弟用大碗，我用小碗，一如既往地被姥姥念叨著吃完，光盤行動從我做起！」