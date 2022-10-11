民眾黨新竹市長候選人高虹安日前遭控論文抄襲，而從新竹市前市長林智堅回新竹助選之後，綠營側翼就開始狂打高虹安。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今（11）日就在臉書上氣炸猛轟「綠營還在挺抄襲！票投民進黨就是挺抄襲！」更直言「綠營側翼狂打高虹安的作法，民進黨果然死性不改，還打算死灰復燃，繼續挺抄襲！」

王鴻薇在臉書上表示，林智堅抄襲經歷中華、台大雙殺，本人神隱多日後，竹科管理局裝死，原以為事情全黨定調冷處理，但從林智堅頻回新竹助選，「綠營側翼狂打高虹安的作法，民進黨果然死性不改，還打算死灰復燃，繼續挺抄襲！」王鴻薇指出，匿名帳號自稱新竹媽媽，過去曾以自居平民身分，洋洋灑灑寫了多項林智堅政績，當時各綠營側翼前來朝聖，也有塔綠班粉專轉發，隨後宣稱遭到肉搜，更直接刪文關帳號，「沒想到最近復出，一發文就直接說自己看過論文、更說林智堅沒有抄襲，同樣又是塔綠班群起朝聖，好不熱鬧」。

王鴻薇更說，「今天我不討論新竹媽媽，他就是個匿名帳號沒有討論的價值，我就問民進黨上不上車？林智堅台大中華大學論文沒有抄襲，是不是你們全黨立場？是不是要繼續戰台大、戰中華，繼續全黨挺一人？」更點名了桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、蔡英文總統、民進黨新竹市長候選人沈慧虹，直言「你們有種就出來挺智堅，挺抄襲仔，不要躲在後面，放任匿名帳號，羞辱台大、中華，羞辱國家高等教育！學術倫理！」