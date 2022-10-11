巨石強森（Dwayne Johnson）主演DC超級英雄電影《黑亞當》日前舉辦線上記者會，首次挑戰超英題材，他自曝，從小就是看DC漫畫長大，很開心終於圓夢，也因為知道粉絲有多熱愛這個角色，覺得自己責任重大，「很榮幸能夠扮演這個角色、讓他栩栩如生，並推向全世界，既然我擁有了這樣的特權能夠參與其中，所以也必須尊重他們（指粉絲）長大後想要看到的東西」。

巨石強森身兼《黑亞當》的主演和製作人。（華納兄弟提供）

片中黑亞當帶著怒火行使正義，行事作風亦正亦邪，被問及和黑亞當的相似之處，巨石強森先是幽默答「除了會飛以及射出閃電外」，認為黑亞當有著堅定的信念，對自己所相信的事物充滿熱情這點與他不謀而合，在演出的過程中，也讓他堅信「能夠對自己的夢想懷抱著希望，並活出自己的創造力和想像力」，進一步表示，「大家看到我們正在努力工作（指拍戲），其實我們也正在實現我們的夢想，很開心能夠有這樣的經驗」。

敬業的巨石強森，更是在拍攝的1年前就密集操肌，以確保自己能化身為黑亞當的體型，英雄裝造型曝光後，他也曾自豪地表示「這不是典型用填充物加厚的超英肌肉裝」，對此，服裝設計寇特說「第一次見到這種真正的超級英雄體型，除了巨石強森，沒人擁有真正的超級英雄體型，我們真正的挑戰是要如何使素材輕薄，才能讓人看見他的曲線，有點像是一種逆向工程」，製作人博弗林也爆料：「原本其實是有內襯的，但不適合巨石強森，因為他的肌肉更大，完全不需要。」

巨石強森操肌1年讓自己能化身為黑亞當的體型。（華納兄弟提供）

曾演出Netflix影集《性／生活》的莎拉夏希（Sarah Shahi），這次飾演一名充滿人性的自由鬥士，她表示很興奮能跟巨石強森一同演出自己的首個超英角色，並大讚巨石強森，總是願意無私地分享自己的經驗，不是只有自己突出，「他會希望每個人都好，並且帶領著大家」，例如，有時候在片場，巨石強森想到一句台詞，但他認為可能更適合其他角色，也會毫不猶豫地給對方使用，「像他這麼有影響力的人，還如此平易近人，真的非常難得」。

莎拉夏希（左）大讚巨石強森超無私。（華納兄弟提供）

同時身兼製作人的巨石強森也說，近十年來，非常多部超英電影都獲得了巨大的成功，「因此我希望能夠製作出一部與眾不同、具破壞性的超英電影，除了黑亞當，我也很榮幸向全世界介紹正義協會的英雄們，一次出現了那麼多個新角色，讓DC宇宙能夠迎來一個新時代」，該片將於下周三（19日）在台上映。