大陸國家主席習近平11日與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）互致賀電，慶祝兩國建交50周年。習近平表示，高度重視中德關係發展，願與史坦麥爾一同推動中德全方位戰略夥伴關係邁上新台階；史坦麥爾則表示，中國是德國第一大交易夥伴，經貿合作符合雙方利益。

新華社報導，習近平指出，過去50年來，中德秉持相互尊重、互利共贏的精神，持續推進兩國關係，努力為世界和平與發展做出積極貢獻，譜寫了攜手同行、相互成就的篇章。我高度重視中德關係發展，願與史坦麥爾總統一同努力，以兩國建交50周年為契機，繼往開來，推動中德全方位戰略夥伴關係邁上新台階，造福兩國和兩國人民。

史坦麥爾表示，50年來，德中關係在多領域向深層次發展，增進了兩國交流和兩國人民福祉。中國是德國第一大交易夥伴，德中經貿合作符合雙方利益。祝願兩國間合作繼續蓬勃發展。