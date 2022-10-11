在新冠肺炎疫情、氣候變遷及法令變動的影響下，高爾夫球場的營運面臨前所未有的挑戰，為輔導業者穩健經營，教育部體育署自10月11日至24日，舉辦「111年度高爾夫球場營運管理線上研習會」，廣邀國內各高爾夫球場從業人員、中央及地方機關承辦高爾夫球場業務人員及高爾夫相關團體共襄盛舉，希望透過各領域專家的經驗分享，協助業者了解主管機關之法令規範、善用科技輔助管理暨行銷，以及建置環境友善之高爾夫球場，藉此提升高爾夫球經濟產值，達成產業的永續發展。

本次研習會特別邀請內政部營建署簡任視察朱偉廷講授「高爾夫球場開發計畫審議相關法規及程序」、鴻禧太平高爾夫球場執行副總經理陳宏銘分享「高爾夫球場草坪養護」知識及相關案例、資訊工業策進會軟體技術研究院組長蔡政宏講授「高爾夫球場科技運用與行銷推廣」、國立台北科技大學永續創新與評估中心博士後研究員郭建宏講授「碳排放政策及高爾夫球場減碳措施」，將為學員帶來一場豐盛的知識饗宴。

體育署表示，配合智能科技發展潮流，本次研習會之「高爾夫球場科技運用與行銷推廣」課程，將解說如何將科技導入球場智慧化管理；另因應紅火蟻蟲入侵我國，於「高爾夫球場草坪養護」課程中將特別介紹紅火蟻及其防治對策。由於疫情考量，此次研習會課程將透過Youtube網路平台播出，報名的學員可於課程播出期間自訂上課時間，同時滿足學員防疫及研習的需求。