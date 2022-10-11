歐洲聯盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今（11）日在德國柏林舉行的一場工程研討會上表示，俄烏戰爭重新定義歐盟對重要貿易夥伴的看法，但與中國脫鉤不是歐盟公司的選項。

路透社報導，杜姆布羅夫斯基斯表示，歐盟應繼續抱持務實的態度與中國接觸，「我們的貿易關係需要更多的平衡與互惠」，他並呼籲多加關注更好的風險管理和多元化，而不是撤出中國。

杜姆布羅夫斯基斯還指出，除了中國，歐盟與美國的貿易夥伴關係也產生變化。他說，「跨大西洋關係已經重振活力」，但歐盟對美國的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）及其為美國公司帶來的優勢「深表關切」。他說，該法案所提供的綠色補貼，對歐盟的汽車、可再生能源、電池和能源密集型產業構成歧視的待遇。

杜姆布羅夫斯基斯說，明天他前往華盛頓時，將向美國相關官員提出這些問題。此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也在同一研討會上表示，德國將與華盛頓討論該法案。