台北市一名23歲楊姓男子今年4月在網路上召妓，以2萬4千元為代價約到一名陳姓女子，未料楊男見到陳女後，嫌對方牙齒黑打算取消交易，還搶走陳女手中的金錢，導致陳女受傷。台北地院審結，依強制罪判楊男拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，23歲楊男今年4月晚間，透過通訊軟體LINE聯繫應召站人員，成功以支付2萬4千元為代價，約定與一名陳姓女子進行性交易，雙方約於北市大安區羅斯福路上的飯店。

豈料，楊男見到陳女本人發現長相有落差，認為對方牙齒黑黑的，便在陳女洗完澡後，提議取消性交易，楊男認為臨時取消僅需付3千元，要求取回剩下的2萬1千元，但陳女不願，雙方爭執之下，楊男以暴力方式從陳女手中搶走現金2萬1千元，陳女則手部受傷，事後隨即報警處理。

台北地院審理時，法官認為楊男以拉扯方式搶錢的確不該，但考量其犯後認罪，也與陳女達成調解並賠償完畢，故依強制罪，判其拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年；另涉傷害罪部分，則因陳女撤回告訴，故不受理公訴。強制罪部分可上訴。